Milano droga nascosta nelle confezioni di biscotti in frigo | arrestata 50enne

Una donna di 50 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Milano, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste all’interno di confezioni di biscotti riposte nel frigorifero. La donna, con precedenti, è stata fermata e portata in commissariato. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi.

Milano, 27 luglio 2026 – Un'italiana di 50 anni, con precedenti, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stando a quanto ricostruito la donna nascondeva l'hashish nelle confezioni di biscotti dentro il frigorifero e la marijuana in un secchio sul balcone. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Comasina che, a seguito di un'attività investigativa, hanno individuato l'abitazione della donna in via Teano quale potenziale centrale dello spaccio. Polizia di stato e scientifica sul luogo dove un uomo di 52 anni ha ucciso una donna di 29 anni in un appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla, a Milano, 15 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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