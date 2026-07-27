Il caldo tornerà a salire, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in alcune zone. La breve pausa dal caldo intenso, che ha interessato gli ultimi giorni, si è conclusa. Le previsioni indicano che il caldo estremo continuerà nei prossimi giorni, senza una vera e propria tregua. L’ondata di calore resta in atto e si prevede che durerà ancora.

Altro che rinfresco, la pausa dal caldo è stata solo un intervallo che negli ultimi giorni ha illuso milioni di italiani. Il conto dell’estate rovente non è ancora chiuso. L’ anticiclone africano è pronto a riprendersi la scena e a riportare temperature da forno su gran parte della Penisola. La tregua sta per terminare e nei prossimi giorni il termometro tornerà a salire rapidamente, con punte che potranno raggiungere nuovamente i 40 gradi. Dopo qualche giornata caratterizzata da valori più accettabili, soprattutto al Nord e lungo alcune zone del Centro, l’alta pressione di matrice nordafricana tornerà a dominare il Mediterraneo. Una nuova fiammata africana è infatti attesa a partire dalla fine di luglio, con un aumento progressivo delle temperature e condizioni di caldo intenso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meteo, tregua finita: 40 gradi, dove torna l'inferno (e quando)

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