Massacrato col cacciavite orrore disumano in Italia | ora arriva la notizia peggiore

Notizia in breve

Un episodio di violenza si è verificato davanti a una stazione, quando una persona è stata aggredita con un cacciavite. Dopo l’attacco, sono iniziati i soccorsi e il trasporto in ospedale. La vittima ha subito gravi ferite e ha combattuto per giorni per la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili. Nessuna informazione sulle motivazioni dell’aggressione o sui sospetti al momento.