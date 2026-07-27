Massacrato col cacciavite orrore disumano in Italia | ora arriva la notizia peggiore
Un episodio di violenza si è verificato davanti a una stazione, quando una persona è stata aggredita con un cacciavite. Dopo l’attacco, sono iniziati i soccorsi e il trasporto in ospedale. La vittima ha subito gravi ferite e ha combattuto per giorni per la vita. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili. Nessuna informazione sulle motivazioni dell’aggressione o sui sospetti al momento.
Una sera come tante, davanti a una stazione. Un tentativo di fermare la violenza, il caos di pochi minuti e poi una lotta disperata durata giorni in ospedale. A Roma, una vicenda nata nei pressi dei binari ha avuto un epilogo che lascia sgomenti e cambia ora anche il corso dell’inchiesta. Al centro del dramma c’è Mohammed, cittadino di origini nordafricane. Era stato soccorso in condizioni gravissime dopo l’aggressione avvenuta la sera del 18 luglio alla stazione Palmiro Togliatti. Ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I, ha lottato per oltre una settimana. La violenza alla stazione Palmiro Togliatti. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe cominciato con un tentativo di rapina ai danni di un conoscente della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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