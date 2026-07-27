Malore per sei assistenti atterraggio d’emergenza per volo Roma-Filadelfia

Sei assistenti di volo sono stati colti da malore durante un volo da Roma a Filadelfia. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in un aeroporto vicino. L’equipaggio è stato assistito sul posto e trasportato in ospedale. La compagnia aerea non ha ancora fornito dettagli sulle cause del malessere. L’incidente è stato segnalato da un esperto di aviazione e riportato da diversi siti specializzati.

La notizia, riferita su X dall’esperto di aviazione @XJonNYC, è stata poi rilanciata da diversi siti specializzati, tra cui Simple Flying. Secondo quanto riferito, sabato scorso il volo AA719 era in volo da circa tre ore quando i piloti hanno deciso di dirottare l’aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un’emergenza medica a bordo. Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri. In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un “odore sgradevole segnalato a bordo” e ha affermato che l’aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Malori tra i sei assistenti di volo dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia atterra a Dublino

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