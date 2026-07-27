Malagò ha comunicato di aver esonerato Pirlo dalla guida della nazionale. Pirlo ha confermato di aver appreso a mezzanotte di non essere più candidato per il ruolo di allenatore della squadra nazionale.

Malagò si liberi del fardello maldiniano. Andrea Pirlo ha aggiunto una frase all’assurdo comunicato di ieri sera, anzi quasi di ieri notte visto che è diramato a mezzanotte: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale italiana”. Bene così. Col suo comunicato, Pirlo aveva confermato di non aver compreso nulla della vicenda. I calciatori, figuriamoci le superstar, vivono in un mondo tutto loro. Non sa che un accordo commerciale con la Russia, è un accordo politico. Evidentemente non ha la minima cognizione di quel che sta accadendo nel mondo. Era a firmare autografi a Mosca proprio nel giorno di uno dei bombardamenti più pesanti della Russia sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò ha dato il benservito a Pirlo. Fuori uno

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