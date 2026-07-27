Ma davvero? Chiara Ferragni il lieto gossip che il pubblico non si aspettava

Chiara Ferragni ha condiviso sui social foto delle sue vacanze estive, tra Portofino, Roma e il lago di Como. L’imprenditrice digitale, che da alcuni mesi ha una relazione con José Hernández, ha mostrato i momenti di viaggio attraverso diverse immagini pubblicate online. Le foto sono state scattate durante gli spostamenti tra le varie località italiane, attirando l’attenzione del pubblico.

Le vacanze estive di Chiara Ferragni sono finite ancora una volta sotto i riflettori. L’imprenditrice digitale, che da alcuni mesi ha intrapreso una relazione con José Hernández, ha condiviso sui social una serie di fotografie scattate durante i suoi spostamenti tra Portofino, Roma e il lago di Como. Immagini che raccontano momenti di relax e serenità, ma che in poche ore hanno acceso un acceso dibattito sul web. Come spesso accade quando si parla dell’influencer, ogni dettaglio è stato passato al setaccio dai follower. Questa volta l’attenzione si è concentrata sul suo aspetto fisico: alcuni utenti hanno infatti sostenuto di aver notato una presunta “rotondità sospetta” in alcuni scatti pubblicati su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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