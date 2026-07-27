Lutto in casa Trento | è morto il 18enne Sami Said calciatore delle giovanili

Un giovane calciatore delle giovanili del Trento è morto all’età di 18 anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che milita in Serie C. Sami Said è deceduto senza ulteriori dettagli disponibili. La scomparsa ha suscitato grande dolore tra i membri della società e i tifosi.

Grave lutto in casa Trento. Con un comunicato ufficiale il club militante nella Serie C italiana ha annunciato la scomparsa di Sami Said, calciatore delle giovanili. Nella nota pubblicata nella mattinata di lunedì 27 luglio, il Trento ha divulgato anche alcuni dettagli dell'accaduto. Fatale un incidente che ha visto coinvolto il 18enne in Marocco., "A.C. Trento 1921 apprende con profondo dolore la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore Giovanile gialloblù, venuto a mancare all’età di 18 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Marocco - si legge nel comunicato stampa pubblicato sui social -. Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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