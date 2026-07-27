Luca Magnino | Spero di essere un buon esempio

Luca Magnino ha parlato delle prime settimane come nuovo capitano dell’Empoli, sottolineando l'importanza di indossare la fascia al braccio e di mettere a disposizione la propria esperienza. Ha espresso il desiderio di essere un esempio per la squadra e di contribuire alla costruzione di un nuovo percorso.

La fascia al braccio, l’esperienza da mettere a disposizione del gruppo e un nuovo percorso da costruire. Luca Magnino (nella foto), nuovo capitano dell’Empoli, ha raccontato le sensazioni di queste prime settimane. "La fascia al braccio? È una grande emozione e devo ringraziare il mister e tutti i ragazzi. È un grande onore, ma anche una grande responsabilità". Magnino raccoglie così un’eredità importante, con la consapevolezza del ruolo che lo attende: "Sono pronto. Darò il meglio di me per aiutare i giocatori più giovani e spero di poter essere per tutti un buon esempio e un buon capitano". Proprio la crescita del gruppo rappresenta uno dei temi centrali di questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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