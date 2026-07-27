L’Inter lo soffia anche alla Juve | i dettagli del colpo Stones | CM

Da calciomercato.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter ha concluso l’acquisto di John Stones dal Manchester City a parametro zero, dopo la fine del contratto con il club inglese. Il difensore inglese si unisce alla rosa nerazzurra, mentre l’Inter continua a lavorare per il trasferimento di Romero. La trattativa si è sviluppata rapidamente, sorprendendo anche altri club interessati. Stones si aggiunge alla linea difensiva dell’Inter, con un accordo già definito.

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Accelerata improvvisa del club nerazzurro per il difensore inglese, che arriverà a parametro zero dopo l’addio al Manchester City Colpo a sorpresa dell’ Inter, che in attesa dell’assalto a Romero si assicura le prestazioni di John Stones per il reparto difensivo di Chivu. Colpo Inter: arriva Stones (Ansa) – Calciomercato.it Accelerata improvvisa per l’esperto difensore inglese, reduce dal Mondiale con l’ Inghilterra e che si è svincolato dal Manchester City. Stones arriverà quindi a parametro zero dopo dieci stagione con i ‘Citizens’ per indossare la maglia dei nerazzurri. Calciomercato Inter, colpaccio in difesa: accordo con Stones. Il 32enne difensore inglese firmerà un contratto biennale fino al giugno 2028, andando a percepire un ingaggio vicino ai 4 milioni netti più bonus come raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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