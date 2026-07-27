“Avevi negli occhi il peso di un mondo troppo grande per la tua età”. Con queste parole, affidate ai social, Vincenzo Fullone, attivista della Flotilla, ricorda Abdul Ballout, il ventunenne di origini libanesi che sabato sera ha tentato di compiere una strage durante il Pride di Berlino, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone, tre delle quali in modo grave. L'attentatore, descritto dagli investigatori come un fervente sostenitore dello Stato Islamico, è morto durante uno scontro con la polizia. Nel frattempo, le autorità avrebbero arrestato anche un presunto complice. Le parole choc dell'attivista Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Ballout avrebbe tentato lo scorso anno di raggiungere l'Isis in Siria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'attivista di Flotilla giustifica l'attentatore islamico di Berlino con frasi choc

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