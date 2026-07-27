Larissa Iapichino ha ottenuto la miglior misura nelle qualificazioni agli Europei, mentre Kpatcha ha sfiorato i 7 metri, diventando una possibile avversaria. Davis è stata sconfitta negli Stati Uniti, durante un evento di qualificazione. Nel fine settimana, Larissa Iapichino non ha preso parte ai Campionati Italiani Assoluti, che si sono svolti allo Stadio Ridolfi di Firenze.

Larissa Iapichino ha deciso di non partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, andati in scena durante il fine settimana allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’azzurra ha preferito recuperare le energie dopo un mese molto impegnativo in termini agonistici e concentrarsi nel lavoro di rifinitura verso gli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto e dove sarà una delle grandi favorite della vigilia per la conquista delle medaglie. La 24enne ha firmato lo storico record italiano di salto in lungo lo scorso 4 luglio, quando volò a 7.12 metri in quel di Eugene (un centimetro oltre la mamma Fiona May) e concluse al secondo posto nella tappa di Diamond League, appena alle spalle di Tara Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino vola agli Europei con la miglior misura, ma Kpatcha accarezza i 7 e si fa minacciosa. Davis sconfitta negli USA!

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Iapichino, record italiano nel salto in lungo a Eugene | Atletica

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