La Russa lancia Meloni al Colle | Diventerà Capo dello Stato Schlein | Il potere è la loro ossessione e la pessima legge elettorale serve a questo

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima era stata la stessa premier a dichiarare che “ un presidente della Repubblica di destra non è più un tabù “. Adesso a lanciare la corsa al Colle della leader di Fratelli d’Italia è la seconda carica dello Stato e collega di partito: “Secondo me” Giorgia Meloni “ diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta e non questa”, ha dichiarato Ignazio La Russa rispondendo alle domande di Augusto Minzolini nella rassegna L’estate del Principe a Viareggio. “Sarebbe una grande fortuna per l’Italia, dopo Mattarella”, insiste il presidente del Senato. Dichiarazioni che provocano la reazione delle opposizioni. Elly Schlein parla di “grande ossessione della destra per il potere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Russa lancia Meloni al Colle: “Diventerà Capo dello Stato”. Schlein: “Il potere è la loro ossessione e la pessima legge elettorale serve a questo”
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