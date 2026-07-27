Lunedì, l’agenzia di stampa di stato ha diffuso immagini in cui il leader nordcoreano e la figlia, Kim Ju Ae, partecipano insieme alla cerimonia per l’anniversario dell’armistizio con la Corea del Sud. La presenza della figlia durante l’evento è stata documentata pubblicamente, suscitando speculazioni sul suo possibile ruolo come futura erede. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’evento.

Lunedì l’agenzia di stampa di stato nord coreana KCNA, controllata dal regime, ha mostrato che il dittatore Kim Jong Un ha celebrato l’anniversario dell’armistizio con la Corea del Sud assieme alla figlia, Kim Ju Ae. Non era mai successo prima che padre e figlia comparissero pubblicamente insieme in questo anniversario così importante, ed è un’ulteriore prova di quanto Kim Ju Ae sia diventata una figura sempre più centrale nel regime. Da tempo circolano speculazioni sul fatto che Kim Jong Un si starebbe preparando a nominarla ufficialmente come erede della dinastia. Le festività del 27 luglio sono molto sentite in Corea del Nord, perché la propaganda del regime ha trasformato in una grande vittoria l’armistizio che nel 1953 mise fine alla guerra con la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La figlia di Kim Jong Un ha partecipato a un’altra importante cerimonia pubblica, un nuovo segnale che potrebbe essere la sua erede

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Corea del Nord, la figlia di Kim Jong-un guida un carro armato: segnali sulla successione

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