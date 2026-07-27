I dati mostrano che la Rai sta perdendo terreno rispetto a Mediaset, con Rai 3 che scivola dietro La7. La cura annunciata dal governo sembra aver influenzato la situazione, lasciando la rete pubblica in difficoltà. La Rai fatica a mantenere la posizione di leadership nel panorama televisivo, mentre Mediaset e La7 guadagnano share. I numeri sono stati analizzati e pubblicati da un quotidiano nazionale.

La Rai fatica a restare a galla mentre Rai3 affonda. L’effetto della cura targata TeleMeloni su Viale Mazzini si fa sentire e viene testimoniato dai dati riportati da La Stampa. Neanche le Olimpiadi invernali e i Mondiali di calcio sono bastati a salvare una stagione difficile per il servizio pubblico televisivo. Per dimostrarlo basta qualche dato. Partendo da quelli del 2022, prima del governo Meloni, quando lo share in prima serata di Rai 1 era mediamente del 20,81%. Canale 5 si fermava al 15,53%. Nel totale della giornata la Rai raccoglieva il 37,33% di share mentre Mediaset il 36,88%. Un rapporto di forza che oggi si è invertito. Il caso Rai 3, superato da La7 e Italia 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Lanotiziagiornale.it - La cura Meloni affossa la Rai: sorpasso di Mediaset e Rai 3 finisce dietro La7

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amadeus lascia Warner Bros Discovery con 2 anni di anticipo, flop al Nove dopo la Rai: Mediaset-La7 in attesaAmadeus ha terminato anticipatamente il suo contratto con Warner Bros Discovery, due anni prima della scadenza prevista, secondo una nota ufficiale.

Oggi in TV: programmazione su Rai, Mediaset, La7, Real Time, DMAX, Focus e non soloOggi in TV si possono seguire diverse programmazioni su Rai, Mediaset, La7, Real Time, DMAX e Focus.