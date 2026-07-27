A metà luglio, Coca-Cola ha annunciato un nuovo progetto grafico volto a uniformare l’immagine del marchio nei 200 paesi in cui distribuisce le sue bibite. La modifica riguarda principalmente il colore della Coca-Cola Zero, che ora appare più rossa rispetto al passato. La revisione del design è stata applicata a tutte le confezioni e comunicazioni del prodotto a livello globale, senza variazioni tra i diversi mercati.

A metà luglio Coca-Cola ha presentato un nuovo progetto grafico realizzato per unificare la propria immagine in tutti e 200 i paesi in cui vende le sue bibite. Tra le scelte più rilevanti e che raccontano la direzione che sta prendendo il marchio, c’è il cambiamento della confezione della Coca-Cola Zero che ora si distingue dalla versione classica zuccherata solo per pochi dettagli. Oltre a questo il restyling di Coca-Cola ha riguardato vari elementi, dal font al logo, per uniformare e modernizzare alcune caratteristiche storiche del brand, e renderlo ancora più riconoscibile. L’ultimo aggiornamento all’immagine coordinata del marchio era stato realizzato nel 2021, cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Coca-Cola Zero è sempre più rossa

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La Coca-Cola Zero non sarà più NERA

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