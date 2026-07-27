Juve torna di moda Stones | Carnevali tratta ma ci sono due nodi E Lucumi si avvicina alla Turchia
La società sta considerando il ritorno di Stones, con Carnevali che sta trattando, ma ci sono due ostacoli da superare. Nel frattempo, il difensore Lucumi si sta avvicinando a un club turco. Le cessioni in atto non hanno ancora generato i fondi previsti, portando a valutare anche acquisti senza costi di trasferimento.
Se le cessioni ancora non hanno dato forma al tesoretto che servirebbe, allora sondare il mercato dei parametri zero è cosa buona e giusta. È per questo motivo che una decina di giorni fa la Juventus ha accelerato per Zeki Celik (ex Roma), è per questo motivo che i dirigenti bianconeri continuano a monitorare Franck Kessie (ex Al Ahli) ed è per questo motivo che in difesa sta tornando di moda John Stones, che pochi mesi fa ha salutato il Manchester City dopo nove stagioni e una bacheca stracolma di trofei. Il suo nome era già finito sulla lista dei calciatori da tenere d’occhio tra le mani dell’ex amministratore delegato Damien Comolli e oggi il suo successore Giovanni Carnevali può riprendere in mano il dossier che finora non è stato davvero approfondito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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