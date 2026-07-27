La società sta considerando il ritorno di Stones, con Carnevali che sta trattando, ma ci sono due ostacoli da superare. Nel frattempo, il difensore Lucumi si sta avvicinando a un club turco. Le cessioni in atto non hanno ancora generato i fondi previsti, portando a valutare anche acquisti senza costi di trasferimento.

Se le cessioni ancora non hanno dato forma al tesoretto che servirebbe, allora sondare il mercato dei parametri zero è cosa buona e giusta. È per questo motivo che una decina di giorni fa la Juventus ha accelerato per Zeki Celik (ex Roma), è per questo motivo che i dirigenti bianconeri continuano a monitorare Franck Kessie (ex Al Ahli) ed è per questo motivo che in difesa sta tornando di moda John Stones, che pochi mesi fa ha salutato il Manchester City dopo nove stagioni e una bacheca stracolma di trofei. Il suo nome era già finito sulla lista dei calciatori da tenere d’occhio tra le mani dell’ex amministratore delegato Damien Comolli e oggi il suo successore Giovanni Carnevali può riprendere in mano il dossier che finora non è stato davvero approfondito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, torna di moda Stones: Carnevali tratta, ma ci sono due nodi. E Lucumi si avvicina alla Turchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Miretti, ma anche Lucumi, Joao Mario e Holm: Bologna e Juve, si trattaIl Bologna e la Juventus sono coinvolti in trattative di mercato per diversi giocatori.

Leggi anche: La moda ai Mondiali 2026 scende in campo: dietro alle divise delle nazionali ci sono grandi case di moda. Ma anche riferimenti alla mitologia, all'arte e alla storia di ogni Paese

Temi più discussi: Juventus, per l'attacco torna di moda Zirkzee; Juve, torna di moda Stones: Carnevali tratta, ma ci sono due nodi. E Lucumi si avvicina alla Turchia; Calciomercato | Juventus, riecco Zirkzee: la trattativa prende quota; Calciomercato Juve, prosegue la caccia all'attaccante: il punto da Zirkzee e Pallegrino fino a Kolo Muani.

#ATuttoMercato Edoardo Mammoli: C'è già il successore di #Suzuki, che è un giocatore in uscita. Si parlava di Aston Villa, ma ora è tornata di moda la #Juventus x.com

Calciomercato Juventus h24 - Joao Mario-Fiorentina, ci siamo. Si riapre la pista Bruno Fernandes. Accelerazione per Suzuki. Torna di moda Mateta. Vlahovic potrebbe restare fregatoIl calciomercato della Juventus minuto per minuto: indiscrezioni, trattative e operazioni, fino al gong finale fissato per le 20 del 1° settembre ... tuttojuve.com

Juventus, torna di moda il colore rosa: presentata la maglia da trasferta 2026/27La Juventus ha presentato la sua maglia da trasferta, la versione Away 2026/27 che vede la Vecchia Signora tornare a colorarsi di rosa: Juventus e adidas svelano oggi la nuova maglia Away per la stag ... tuttomercatoweb.com