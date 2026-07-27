Jannik Sinner ritrova le radici | allenamento sui campi di casa a San Candido

Jannik Sinner si è allenato sui campi di terra battuta a San Candido, dove ha iniziato a giocare a tennis. L’italiano si prepara per il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, dopo aver rinunciato al torneo di Montreal. La sessione di allenamento si è svolta sulla stessa superficie su cui ha mosso i primi passi nel tennis. Nessun altro dettaglio su programmi o date è stato comunicato.

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a San Candido, sui campi in terra battuta che lo hanno visto muovere i primi passi nel mondo del tennis, in preparazione al Masters 1000 di Cincinnati ed agli US Open: come è noto, infatti, l’azzurro ha dato forfait al Masters 1000 di Montreal. E’ stato il 3 Zinnen Dolomites ad ospitare il numero 1 del mondo per una sessione di allenamento, che segue le meritate vacanze con la fidanzata e la breve crociera degli scorsi giorni con annessa raccolta fondi per la propria Fondazione. Passerà oltre un mese tra la finale di Wimbledon, di domenica 12 luglio, e l’esordio di Jannik Sinner, che arriverà sabato 15 o domenica 16 agosto: l’azzurro sarà certo di rimanere numero 1 del mondo almeno fino alla fine degli US Open, domenica 13 settembre, ed allora saranno già 88 le settimane in vetta al ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner avvistato in allenamento con Holger Rune a Monaco

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