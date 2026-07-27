Italia Chiellini possibile erede di Maldini | prende quota l’ipotesi per il ruolo di direttore tecnico

Da calcionews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore italiano, noto per aver ricoperto il ruolo di capitano, è stato indicato come possibile candidato a ricoprire la posizione di direttore tecnico. La proposta è stata avanzata da un dirigente sportivo, che lo considera adatto in caso di dimissioni di un attuale responsabile dell’area tecnica. La decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane, con sviluppi ancora da definire.

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Secondo la Gazzetta dello Sport, Malagò avrebbe individuato nell’ex capitano azzurro il profilo ideale in caso di dimissioni di Paolo Maldini. Il futuro dell’area tecnica della  FIGC  potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane.  Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualora  Paolo Maldini  decidesse di lasciare l’incarico di direttore tecnico, il presidente  Giovanni Malagò  starebbe valutando un nome di grande prestigio per raccoglierne l’eredità. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A L’identikit porterebbe a  Giorgio Chiellini, ex colonna della  Nazionale italiana  e capitano dell’Europeo conquistato nel 2021. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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