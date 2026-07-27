Italia Chiellini possibile erede di Maldini | prende quota l’ipotesi per il ruolo di direttore tecnico

Un ex calciatore italiano, noto per aver ricoperto il ruolo di capitano, è stato indicato come possibile candidato a ricoprire la posizione di direttore tecnico. La proposta è stata avanzata da un dirigente sportivo, che lo considera adatto in caso di dimissioni di un attuale responsabile dell’area tecnica. La decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane, con sviluppi ancora da definire.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Malagò avrebbe individuato nell’ex capitano azzurro il profilo ideale in caso di dimissioni di Paolo Maldini. Il futuro dell’area tecnica della FIGC potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, qualora Paolo Maldini decidesse di lasciare l’incarico di direttore tecnico, il presidente Giovanni Malagò starebbe valutando un nome di grande prestigio per raccoglierne l’eredità. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A L’identikit porterebbe a Giorgio Chiellini, ex colonna della Nazionale italiana e capitano dell’Europeo conquistato nel 2021. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Aggression is not defence intelligence is defense (Paulo maldini)

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