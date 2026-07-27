Intelligenza Artificiale il rischio è un’Italia a due velocità

Un nuovo evento chiamato AI.DEA – Forum di Varignana, promosso da Confindustria e Nomisma, è stato annunciato per quest’anno. L’iniziativa si focalizza sulle sfide legate all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni in Italia. L’obiettivo è analizzare le differenze tra le regioni e le imprese nel processo di adozione delle tecnologie AI, evidenziando il rischio di creare una disparità tra aree più avanzate e altre meno sviluppate. La discussione si concentrerà sulle conseguenze di questa disparità nel contesto economico e sociale.

Nasce da questa consapevolezza AI.DEA – Forum di Varignana, il nuovo appuntamento annuale promosso da Confindustria e Nomisma che riunirà imprenditori, manager, accademici, innovatori e istituzioni si incontreranno in un luogo esclusivo e riservato per confrontarsi sullo stato dell’arte dell’Intelligenza artificiale nelle imprese italiane e contribuire a delineare una visione condivisa per il futuro del sistema produttivo del Paese. «L’adozione dell’IA nelle imprese italiane è raddoppiata in un anno, dall’8,2% al 16,4%, ma restiamo ancora sotto la media europea e distanti da Paesi come la Danimarca, già al 42%. Il dato che colpisce di più, però, è che quasi il 60% delle aziende che non ha investito in IA cita la mancanza di competenze interne come principale ostacolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Intelligenza artificiale: etica, rischi reali e AI Act spiegati

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