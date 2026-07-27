Innovazione si chiude Wmf a Bologna | record 75mila presenze

Da iltempo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è conclusa a Bologna l’ultima edizione di We Make Future, con 75 mila visitatori provenienti da 90 paesi. Oltre 800 espositori e sponsor hanno partecipato all’evento dedicato all’innovazione e alla tecnologia. La manifestazione ha registrato un record di presenze rispetto alle edizioni precedenti. La fiera si è svolta nel capoluogo emiliano, attirando pubblico internazionale interessato alle novità del settore.

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Roma, 27 lug. (Adnkronos) - L'ultima edizione del We Make Future (Wmf), si chiude con 75 mila presenze da 90 Paesi e più di 800 espositori e sponsor. L'evento ideato, organizzato e prodotto da Search On Media Group e centrato su Ai, Tech & Digital, ha raccolto dal 24 al 26 giugno, a Bologna, 3 mila tra startup, Pmi e open innovation stakeholder, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner. La startup competition Internazionale, giunta alla sua 13esima edizione, ha incoronato 4 startup vincitrici: per il Jury Award, TerraSpark, per l'Audience Award, MaestroHub, per il Global Impact Challenge Award, Brainfood Intelligent Media Cloud, e per il Saudi Makes Future Award, WealthRyse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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