La miglior difesa è l'attacco, dicono alcuni. Ma deve essere ragionato, basato su solide fondamenta, non scomposto e con una sottile (mah, nemmeno troppo) vena polemica che sa quasi di vendetta. Gianni Infantino ha voluto strombazzare al mondo quanto sia stato bello il "suo" Mondiale, che successo abbia avuto. E mal ne incolga a chi osa dire il contrario. Il messaggio urbi et orbi del deus ex machina è stato affidato ai social e al sito della Fifa, un "volemose male" destinato a dividere, a firma dell'uomo che alla vigilia sbandierava ai quattro venti come con la "sua" Coppa avrebbe "unito il mondo, è qui che si farà la storia". "A tutti coloro che si sono persi il nostro bellissimo sport, le emozioni, le celebrazioni, le risate, le lacrime, gli inganni e la gioia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infantino si autocelebra e attacca i critici: "Voi seminate odio, noi uniamo il mondo"

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Il capo della FIFA Infantino accusa i media di “diffondere odio” e loda il successo della Coppa del Mondo 2026 con uno sfogo bizzarroIl presidente della FIFA ha criticato i media, accusandoli di diffondere odio e notizie false.

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Infantino si autocelebra e attacca i critici: Voi seminate odio, noi uniamo il mondoCon una lettera sui social, il presidente della Fifa ha attaccato chi ha criticato la Coppa: Mi dispiace che siate stati così sopraffatti dall'odio e dalle critiche da perdervi tutto ... msn.com

Guardare la Coppa del Mondo FIFA mi ha fatto apprezzare quanto sia migliore il rugby nella cultura e nell'arbitraggio reddit