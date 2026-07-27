Le Farmacie Comunali di Arezzo stanno distribuendo il “Kit del vacanziere”, un kit pensato per accompagnare le persone durante le vacanze. L’iniziativa si intitola “Pronti, partenza” e mira a offrire strumenti utili per il benessere durante il periodo estivo. La distribuzione è attiva dal 27 luglio 2026 e riguarda esclusivamente le farmacie comunali della città.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Un kit per vivere le vacanze all’insegna del benessere. L e Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderito all’iniziativa “Pronti, partenza. kit” che, promossa dal network nazionale Mia Farmacia, abbina prevenzione ed educazione sanitaria attraverso la distribuzione gratuita di un opuscolo con consigli concreti per viaggiare in sicurezza e di una pochette con campioni di prodotti necessari per la stagione estiva. Questo “Kit del vacanziere” potrà essere richiesto nelle otto farmacie di città e frazioni fino all’esaurimento delle scorte, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a partire per le ferie con maggior consapevolezza e preparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il “Kit del vacanziere” in distribuzione nelle Farmacie Comunali di Arezzo

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