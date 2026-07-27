Il rapper Guè ha insultato l’influencer Luca Vezil in seguito a un video pubblicato sui social da quest’ultimo. La discussione è iniziata con un commento diretto di Guè, poi ripreso da Vezil sui suoi profili. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e il confronto si è svolto principalmente sui social network. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti e media, senza ulteriori sviluppi legali o formali.

Un botta e riposta che fa discutere quello tra il noto rapper Guè e l’influencer ed ex fidanzato di Valentina Ferragni Luca Vezil. Il tutto è nato dopo un video pubblicato proprio da Vezil sui Instagram e TikTok. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo. Come accade ormai troppo spesso nell’era dei social, basta davvero poco per scatenare una polemica. E’ quello che è successo tra Guè e Luca Vezil, che hanno dato il via a un botta e risposta che fa discutere. Tutto è iniziato durante un volo della nota compagnia low cost EasyJet, partito da Mykonos e diretto a Milano, sul quale viaggiavano entrambi. Vezil ha ripreso il rapper e ha condiviso il filmato su Instagram e TikTok, aggiungendo la frase: “From private jet to easyJet è un attimo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Guè insulta Luca Vezil: ecco cos’è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Helena Prestes, retroscena inedito: “Ecco cos’è successo a New York”

Leggi anche: Violento incidente d’auto per Pier Silvio Berlusconi: ecco cos’è successo

Guè insulta Luca Vezil: ecco cos’è successoUn botta e riposta che fa discutere quello tra il noto rapper Guè e l’influencer ed ex fidanzato di Valentina Ferragni Luca Vezil. Il tutto è nato dopo un video pubblicato proprio da Vezil sui Instagr ... novella2000.it

Guè kritiserer Luca Vezil efter easyJet-videoen: hans svar skaber kontroversNel corso degli ultimi giorni è diventato virale uno scambio a distanza tra Guè e Luca Vezil, nato da un video pubblicato dall'influencer e poi degenerato sui social ... notizie.it