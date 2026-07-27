gli italiani accusano i tassi in aumento

Gli italiani stanno chiedendo più prestiti per ottenere liquidità, secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio. Nel frattempo, i costi dei prestiti sono aumentati a causa del rialzo dei tassi di interesse. La richiesta di finanziamenti cresce, mentre i tassi più elevati si riflettono sui costi complessivi dei prestiti concessi. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri specifici o sui tempi di questa evoluzione.

GLI ITALIANI chiedono più prestiti per avere liquidità e stanno cominciando, sul fronte del costo, a risentire del rialzo dei tassi. Secondo i dati dell’ Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel secondo trimestre del 2026 il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali ha subito un rialzo di 33 punti base rispetto al precedente, passando dall’8,06% all’8,39%, tornando dunque sui livelli del terzo trimestre dello scorso anno. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti pubblici e privati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – si attestano in leggero rialzo, salendo rispettivamente dal 5,64% al 5,71% (dipendenti pubblici) e dal 6,63% al 6,75% (dipendenti privati). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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