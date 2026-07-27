Un dermatologo ha segnalato un aumento di giovani che si autolesionano, portando in ambulatorio felpe a maniche lunghe anche durante i mesi caldi. Questi giovani esitano quando viene chiesto loro di scoprire le braccia, spesso facendo una breve pausa prima di rispondere. Spesso si notano sguardi bassi e mani ferme, segni visibili di comportamenti autolesionistici.

«Arrivano in studio con felpe a maniche lunghe anche a giugno. E quando chiedo di scoprirsi, esitano». Il gesto è sempre lo stesso: un attimo di pausa, lo sguardo che si abbassa, la mano che resta ferma.Come se la pelle, più che un organo, fosse una frontiera». Nel suo studio di Oderzo, nel Trevigiano, il dottor Simone Piovesan questa scena l’ha vista ripetersi sempre più spesso negli ultimi anni. Dermatologo con oltre vent’anni di esperienza, oggi lavora tra strutture sanitarie e case di cura private convenzionate. Ma quello che arriva davanti a lui non è sempre un problema dermatologico. A volte è qualcosa di più difficile da capire: autolesionismo negli adolescenti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Giovani, l’allarme del dermatologo: «Aumentano gli atti di autolesionismo. Mi arrivano in ambulatorio con la felpa d'estate per coprire le braccia»

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