Giochi gratis agosto 2026 | anticipazioni PS5 e Xbox

A partire dal 4 agosto 2026, gli abbonati a PS Plus potranno scaricare gratuitamente il gioco Big Walk. Contestualmente, anche gli utenti di Xbox Game Pass e Epic Games Store avranno accesso a titoli gratuiti aggiornati. Le piattaforme hanno confermato i giochi disponibili per il mese di agosto, senza ulteriori dettagli sui titoli specifici. Le promozioni sono valide per gli iscritti alle rispettive offerte di abbonamento.

Anticipazioni sui giochi gratis di agosto 2026: Big Walk su PS Plus dal 4 agosto, Xbox Game Pass e Epic Games Store. Tutti i titoli confermati aggiornati. Con il mese di luglio ancora in corso, si inizia già a intravedere cosa offrirà agosto 2026 agli appassionati di giochi gratuiti. A differenza dei mesi scorsi, in cui la lineup era quasi interamente un mistero fino all'annuncio ufficiale, questa volta i canali degli sviluppatori e alcune decisioni editoriali già comunicate permettono di anticipare con certezza almeno una parte della selezione. Aggiorniamo regolarmente questa guida man mano che arrivano conferme ufficiali: trovi già tutto quello che è stato annunciato, separato da quel che resta in attesa. 🔗 Leggi su Defanet.it

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PlayStation Plus Febbraio 2026: i giochi gratis PS5 e PS4

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