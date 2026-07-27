Il corpo di un uomo di 85 anni è stato rinvenuto dopo 25 giorni di ricerche nella zona di Brentonico, in Trentino. Era scomparso dalla sua abitazione di San Giacomo di Brentonico il 2 luglio. Le figlie avevano lanciato l’allarme, innescando le operazioni di ricerca che si sono concluse con il ritrovamento senza vita dell’anziano.

BRENTONICO (TRENTO) - È stato trovato senza vita, dopo 25 giorni di ricerche, il corpo di Gino Paoli, l'85enne scomparso dalla sua casa di San Giacomo di Brentonico (Trento) il 2 luglio scorso. Il corpo è stato trovato nella zona Mortigola, a poca distanza dalla frazione di San Giacomo. L'allarme per la scomparsa dell'anziano era stato lanciato proprio dalle figlie che non lo avevano visto tornare a casa. Le ricerche dell'85enne non si sono mai fermate in queste settimane. Le ricerche Nei primi giorni erano stati impegnati nelle ricerche circa 400 operatori, appartenenti alle Stazioni di Vallagarina, Ala, Altipiani, Fai... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gino Paoli trovato senza vita dopo 25 giorni di ricerche: l'allarme era stato lanciato dalle figlie dell'85enne

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