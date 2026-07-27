Da oggi su Disney+ è disponibile la serie Furious, creata e scritta da Elizabeth Meriwether. La produzione si ispira al film del 1987 Black Widow, diretto da Bob Rafelson e scritto da Ronald Bass. La serie è composta da più episodi e si inserisce nel genere poliziesco. La distribuzione sulla piattaforma di streaming permette agli utenti di accedere alle prime stagioni. La data di uscita e il titolo sono stati annunciati ufficialmente contemporaneamente.

È disponibile da oggi su Disney+ la serie Furious, creata e scritta da Elizabeth Meriwether e ispirata al celebre film del 1987 Black Widow (diretto da Bob Rafelson e scritto da Ronald Bass). Questo nuovo drama originale Hulu si presenta come un thriller psicologico profondo e teso, capace di intrecciare la drammatica tematica della violenza di genere a un'indagine ad alto tasso di adrenalina. Giocando continuamente con la moralità dello spettatore e mettendo in discussione ogni certezza attraverso dinamiche di potere spietate, questo titolo si candida a diventare uno dei casi seriali più discussi della stagione: scopriamo tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furious, la nuova serie poliziesca disponibile da oggi su Disney+

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