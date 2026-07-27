Furgone tampona un mezzo pesante in autostrada all' altezza di Portogruaro | una vittima Code e chiusure

Notizia in breve

Un incidente sull'autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza si è verificato questa mattina poco dopo le 7:30, causando una vittima. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante, provocando la morte del conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si sono formate code con chiusure temporanee del traffico. L’incidente è avvenuto al chilometro 449 in direzione Venezia.