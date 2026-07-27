Furgone tampona un mezzo pesante in autostrada all' altezza di Portogruaro | una vittima Code e chiusure
Un incidente sull'autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza si è verificato questa mattina poco dopo le 7:30, causando una vittima. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante, provocando la morte del conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si sono formate code con chiusure temporanee del traffico. L’incidente è avvenuto al chilometro 449 in direzione Venezia.
E’ di una persona deceduta (il conducente del furgone) il bilancio del grave incidente avvenuto poco dopo le 7,30 di questa mattina sull’autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia all’altezza del chilometro 449. Secondo una prima ricostruzione un furgone ha tamponato un mezzo pesante. Al momento dell’incidente nel tratto erano segnalati rallentamenti. In mattinata si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Portogruaro e San Stino con uscita automatica obbligatoria a Portogruaro direzione A28 (Portogruaro - Conegliano) per chi proviene da TriesteUdine. Chiuso il bivio A28A4 per chi deve immettersi in direzione Venezia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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