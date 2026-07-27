La Figc ha annunciato il cambio di allenatore della Nazionale, sostituendo Paolo Maldini con Giorgio Chiellini. Inoltre, Andrea Pirlo non è stato ufficialmente confermato come tecnico e al suo posto si pensa di affidare la guida a Antonio Conte. Questi cambiamenti potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore o giorni.

Fuori Paolo Maldini, dentro Giorgio Chiellini. Fuori Andrea Pirlo (che poi non è mai ufficialmente entrato), al suo posto Antonio Conte. Non sono i primi anni 2000 e non è una partita della Nazionale, ma quanto con molta probabilità accadrà in Figc nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo il polverone che ha riguardato Andrea Pirlo e il caso della sponsorizzazione russa Fonbet, con Malagò che non ha dato l’ok per procedere con il tesseramento dell’allenatore del Dubai Fc come commissario tecnico dell’Italia, anche Paolo Maldini ha praticamente già deciso di fare un passo indietro da direttore tecnico a meno di un mese dal suo insediamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fuori Maldini, dentro Chiellini. E per la panchina il favorito ora è Conte: così la Figc cambia ancora tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SAAT MALDINI BERI PELAJARAN UNTUK CHIELLINI

Notizie e thread social correlati

Figc, Giovanni Malagò è il nuovo presidente: Maldini favorito come dt, Mancini verso il ritorno in panchinaIl nuovo presidente della Figc è stato eletto oggi a Roma, segnando un cambiamento importante.

Nazionale, Pirlo quasi fuori: a rischio anche Maldini. Chiellini, Conte e Ranieri i nuovi nomiAndrea Pirlo ha confermato il rapporto con il suo sponsor, ma ha precisato che la collaborazione commerciale non ha valenza politica.