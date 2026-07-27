Il governatore delle Marche ha affermato che i territori si rilanciano anche grazie a una legge contro le attività di ristorazione etnica. La dichiarazione è arrivata dopo la riconferma alla guida della regione, avvenuta a fine settembre dello scorso anno. Acquaroli, di circa cinquant’anni, è considerato un esponente di spicco di Fratelli d’Italia e simbolo di un governo di centrodestra nella regione.

Reduce a fine settembre scorso – fa quasi un anno – da una sonante riconferma alla guida della Regione Marche, Francesco Acquaroli, appena poco più che cinquantenne, è l’uomo del momento per Fratelli d’Italia e un esempio di buon governo di tutto il centrodestra. Sindaco giovanissimo a Potenza Picena ha studiato economia, ma ha un’autentica passione per l’agricoltura (fa un’ ottima Ribona, vitigno bianco autoctono del maceratese, e anche il Rosso da Montepulciano non gli viene male), per la sua terra e per il turismo. Proprio in questi giorni ha portato a casa un progetto: rianimare i paesi dell’interno – che portano ancora le cicatrici del sisma di dieci anni fa – con una nuova proposta d’impresa che guarda alla storia, all’identità, alla tradizione e col rilancio dei centri storici: culla della marchigianità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Francesco Acquaroli: «I nostri territori si rilanciano anche con la legge anti kebab»

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