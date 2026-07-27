forbidden fruit far away tutto per la mia famiglia le anticipazioni del 27 luglio

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 del 27 luglio 2026 prevede la messa in onda di quattro serie tv turche. Tra le 14.10 e le 18.45 si succederanno gli episodi di Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia. La programmazione si svolgerà senza interruzioni significative, con ogni episodio trasmesso in sequenza. Non sono stati annunciati cambiamenti o variazioni rispetto alla programmazione prevista.

Proseguirà oggi, lunedì 27 luglio 2026, l'appuntamento con le serie tv turche che occupano il pomeriggio di Canale 5. Tra le 14.10 e le 18.45 si succederanno Forbidden Fruit, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Yildiz si è alleata con Sahika dopo aver perso l'affidamento del figlio e hanno puntato su Yigit che potrebbe creare scompiglio nella villa. A Be My Sunshine Poyraz e Harizan hanno finalmente trascorso un giorno sereno come coppia, dopo la romantica dichiarazione d'amore del ragazzo i due sono più uniti che mai anche se gli altri tenteranno di boicottare la loro relazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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