Foodist Istanbul aprirà le porte alla dinamica industria alimentare della Turchia
A settembre, Tüyap ospiterà Foodist Istanbul, una fiera dedicata all’industria alimentare turca. L’evento mira a inserirsi tra i tre principali appuntamenti globali del settore. L’obiettivo è rafforzare la presenza della Turchia nel mercato internazionale e sostenere lo sviluppo dell’industria alimentare locale. La manifestazione si rivolge a operatori e aziende del settore alimentare.
A settembre Tüyap ospiterà Foodist Istanbul, una fiera che nasce con l’ambizione di entrare tra i tre principali appuntamenti mondiali del settore. L’evento punta a rafforzare il ruolo della Turchia nel mercato alimentare internazionale e a sostenere la crescita dell’industria food del Paese. Istanbul, Turchia — Foodist Istanbul International Food & Beverage Products Exhibition si svolgerà dall’1 al 4 settembre 2026 presso il Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul. Organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in collaborazione con ALZ Group e con il supporto di Türkiye Food Platform, la fiera metterà in contatto i produttori turchi del settore food & beverage con buyer internazionali, attraverso una piattaforma B2B pensata per favorire nuove opportunità commerciali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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