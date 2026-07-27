Foodist Istanbul aprirà le porte alla dinamica industria alimentare della Turchia

Notizia in breve

A settembre, Tüyap ospiterà Foodist Istanbul, una fiera dedicata all’industria alimentare turca. L’evento mira a inserirsi tra i tre principali appuntamenti globali del settore. L’obiettivo è rafforzare la presenza della Turchia nel mercato internazionale e sostenere lo sviluppo dell’industria alimentare locale. La manifestazione si rivolge a operatori e aziende del settore alimentare.