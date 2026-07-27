firenze viareggio scatta il countdown

Mancano 20 giorni alla 79ª edizione della Firenze-Viareggio, tradizionale corsa ciclistica riservata a élite e under 23. La gara si svolge il 15 agosto e viene organizzata dall’associazione Aurora nel quartiere di San Frediano. La competizione, attiva dal 1946, si svolge tra Firenze e Viareggio. La società è guidata dal primo dirigente Annalisa Ristori.

Mancano 20 giorni alla 79esima edizione della Firenze-Viareggio, la storica classica della società Aurora di Piazza Tasso (primo dirigente Annalisa Ristori ) nel quartiere di San Frediano, riservata a élite e under 23 che si corre dal 1946 nel giorno del 15 agosto. Il suo svolgimento tecnico e logistico è oggi affidato al Gruppo Motociclisti Pistoiesi con il coordinamento del direttore organizzativo Daniele Grazi, primo sponsor il Corpo Vigili Giurati. Al momento sono 131 gli iscritti a confermare ancora una volta il successo di questa affascinante e inimitabile gara che si corre interamente al mattino (il via ufficiale alle 7,30) e si conclude dopo 180 chilometri sul lungomare della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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