Fino alle 11 del 30 luglio, i treni sono sospesi sulla linea ferroviaria nel tratto interessato dal cantiere. Nella notte è stato posizionato un nuovo cavalcaferrovia da 550 tonnellate, parte dei lavori di ristrutturazione del Ponte al Pino. La fase due dei lavori prevede questa interruzione temporanea del servizio per permettere il completamento degli interventi di ammodernamento nel nodo ferroviario di Firenze. Un rappresentante del governo ha assistito alle operazioni.

Posizionato nella notte il nuovo cavalcaferrovia da 550 tonnellate. La circolazione ferroviaria resterà sospesa fino alle 11 del 30 luglio per consentire il completamento dell’intervento Il nuovo Ponte al Pino inizia a prendere forma nel piano di ammodernamento del nodo ferroviario di Firenze. Nella notte è stato completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale, un’operazione altamente complessa che ha richiesto l’impiego di una gru da 2.000 tonnellate, tra le più grandi utilizzate a livello internazionale per questo genere di lavori infrastrutturali. Alle operazioni ha assistito anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme ai vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana, oltre al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e ai rappresentanti del Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Firenze, stop ai treni fino a giovedì: al via fase due lavori Ponte al Pino, Salvini presente ai lavori

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2026-07-05 FIRENZE - STOP TRENI PER LAVORI A PONTE AL PINO, ITALIA SPEZZATA

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