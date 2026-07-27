Firenze scontro scooter-autobus | 17enne muore sul colpo

Un ragazzo di 17 anni è deceduto sul colpo lunedì mattina alle 6.50 in via Ubaldino Peruzzi all'Antella, nel Comune di Bagno a Ripoli, dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus di linea. L’incidente si è verificato poco prima delle 7. La polizia ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un ragazzo di 17 anni è morto la mattina di lunedì 27 luglio nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus di linea, avvenuto poco prima delle 7 all'Antella, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), in via Ubaldino Peruzzi. Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri, che stanno accertando le cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una curva. Il ragazzo è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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