Fiorentina Tommaso Vannucchi ceduto in prestito all’Arzignano Valchiampo

Notizia in breve

Il portiere classe 2007, cresciuto nel settore giovanile di una squadra toscana, è stato ceduto in prestito all’Arzignano Valchiampo per la prossima stagione. La società ha ufficializzato il trasferimento, che permette al giocatore di acquisire esperienza sul campo. Vannucchi lascia temporaneamente la Fiorentina, dove si era formato, e si unisce alla squadra veneta. La formula del trasferimento è a titolo temporaneo.