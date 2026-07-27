Fiorentina Tommaso Vannucchi ceduto in prestito all’Arzignano Valchiampo
Il portiere classe 2007, cresciuto nel settore giovanile di una squadra toscana, è stato ceduto in prestito all’Arzignano Valchiampo per la prossima stagione. La società ha ufficializzato il trasferimento, che permette al giocatore di acquisire esperienza sul campo. Vannucchi lascia temporaneamente la Fiorentina, dove si era formato, e si unisce alla squadra veneta. La formula del trasferimento è a titolo temporaneo.
Il classe 2007 cresciuto nel vivaio della Fiorentina vola all'Arzignano Valchiampo per accumulare preziosa esperienza sul campo FIRENZE – Il giovane portiere Tommaso Vannucchi cambia maglia per la prossima stagione. La Fiorentina ha definito il trasferimento a titolo temporaneo del classe 2007 all’Arzignano Valchiampo. L’estremo difensore disputerà così il campionato 202627 con la formazione veneta, accumulando esperienza in vista del prosieguo della sua carriera. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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