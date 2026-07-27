Finlogic decolla Dopo venti acquisizioni tocca all’Europa

Il Gruppo Finlogic, con sede a Bollate, ha completato la sua ventesima acquisizione, puntando ora all’espansione in Europa. Il gruppo, specializzato in soluzioni per l’identificazione automatica, etichettatura e packaging industriale, si distingue per la capacità di integrare diversi protagonisti del settore. Finlogic è considerato uno dei principali operatori italiani nel suo campo, rafforzando la propria presenza attraverso le acquisizioni.

LA FORZA di un gruppo che sta nella capacità di gestire i tanti protagonisti del mosaico industriale. Il Gruppo Finlogic – sede a Bollate, provincia di Milano e frutto di 20 acquisizioni - è uno dei principali operatori italiani nel settore delle soluzioni per l’identificazione automatica, l’etichettatura e il packaging industriale. Etichette che sono fondamentali per vendere, quando si parla di packaging, ma che sono essenziali anche per la gestione delle merci a livello sia logistico sia industriale. Dalle spedizioni di Amazon alle bottiglie di olio e di vino, dalla farmaceutica alle provette per le analisi del sangue passando dall’automotive fino alle vernici, tutto si muove grazie ad etichette che possono contenere dati stabili (come sono i loghi di un prodotto) o dati variabili inerenti alla posizione o alla qualità di un prodotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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