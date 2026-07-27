Far ricrescere i denti invece di sostituirli | così i ricercatori vogliono mandare in pensione impianti e protesi

Ricercatori lavorano per sviluppare metodi che permettano di far ricrescere i denti naturali, sostituendo impianti e protesi. La sfida consiste nel capire come stimolare l’organismo a rigenerare un dente completo, inclusa la radice e la corona. Attualmente sono in corso studi e sperimentazioni per individuare le tecniche più efficaci. Non sono stati ancora approvati trattamenti ufficiali, ma l’obiettivo è ottenere una soluzione duratura e più naturale rispetto alle alternative attuali.

Far ricrescere i denti invece di sostituirli con impianti e protesi. È una delle sfide più affascinanti della medicina rigenerativa che da anni cerca di capire se sia possibile spingere l’organismo a fare ciò che oggi sembra riservato solo alla natura: formare un nuovo dente. Nonostante i grandi progressi dell’odontoiatria, quando una carie è troppo estesa, un trauma compromette in modo irreversibile la struttura del dente o una malattia ne rende necessaria l’estrazione, a oggi le opzioni terapeutiche restano sostanzialmente due: riparare il dente quando è ancora possibile oppure sostituirlo con un impianto o una protesi. Soluzioni efficaci che hanno migliorato enormemente la qualità di vita dei pazienti. 🔗 Leggi su Open.online

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