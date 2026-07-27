Famiglia di cervi in una pozza il gioco diventa una danza Il video è emozionante

Da ecodibergamo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una fototrappola ha catturato un gruppo di cervi che si diverte a giocare in una pozza d’acqua in Alta Val Brembana. Il video mostra gli animali che si muovono e si immergono nella pozza, creando un’immagine di movimento e spontaneità. La scena si svolge nella Valle del Vendullo, sopra Valleve, e l’autore delle riprese è un appassionato di fauna selvatica.

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FAUNA SELVATICA. Stefano Locatelli ha ripreso gli animali in Alta Val Brembana grazie a una fototrappola. Guarda il video. Una fototrappola di Stefano Locatelli ha immortalato un momento intimo e gioioso: una famiglia di cervi si diverte a giocare in una pozza d’acqua nella Valle del Vendullo sopra Valleve. Nel video si vedono distintamente gli esemplari adulti che assecondano i giochi dei cerbiatti, intenti a rotolarsi nell’acqua e nel fango. Una scena spontanea che, per l’eleganza dei movimenti, si trasforma in una coreografia di danza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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