Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 luglio 2026

Da tpi.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estrazione VinciCasa di oggi, 27 luglio 2026, si svolge alle ore 20:30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta possibili.

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Estrazione VinciCasa oggi 27 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 26 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 25 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 24 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 23 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 22 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 27 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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