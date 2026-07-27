Ed eccola qua… Sabrina beccata così dopo Temptation Island

Dopo la fine di Temptation Island 2026, Sabrina è stata fotografata in compagnia di qualcuno, suscitando commenti sui social. La donna è stata immortalata in un momento di relax, senza nascondersi. Le immagini sono state condivise online, generando reazioni tra i follower. La scena è stata scattata in un luogo pubblico, lontano dalle telecamere del programma. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento.

L’esperienza a Temptation Island 2026 continua ad alimentare discussioni anche lontano dalle telecamere. Tra le protagoniste più commentate di questa edizione c’è una giovane concorrente siciliana che, sin dalle prime puntate, ha attirato l’attenzione del pubblico per il percorso intrapreso all’interno del villaggio e per la crisi vissuta con il compagno: Sabrina Soussi. Nelle ultime ore, inoltre, un presunto avvistamento ha riacceso i dubbi sul futuro della coppia. Prima di prendere parte al reality condotto da Filippo Bisciglia, conduceva una vita lontana dai riflettori. Lavora come barista, vive a Catania, città dove è nata e cresciuta, e divide il proprio tempo tra gli amici, la passione per i viaggi e l’amore per gli animali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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