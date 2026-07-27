È uscito il suo nome Chi l’ha visto chi sostituisce Federica Sciarelli | le indiscrezioni
Per oltre vent’anni è stata il volto simbolo di Chi l’ha visto, accompagnando il pubblico tra casi irrisolti, persone scomparse e appelli che spesso hanno contribuito a fare la differenza nelle indagini. L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? segna la fine di un’epoca per Rai 3 e apre inevitabilmente una nuova fase per una trasmissione che ha costruito la propria identità attorno a un linguaggio rigoroso e a un forte rapporto di fiducia con gli spettatori. Proprio per questo motivo, la scelta di chi raccoglierà la sua eredità è stata seguita con grande attenzione negli ambienti televisivi. I vertici Rai avrebbero deciso di puntare... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Chi prende il posto di Federica Sciarelli a Chi lha visto Spunta un nome che delude il pubblico
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Chi l’ha visto 2026, chi sostituisce Federica Sciarelli: i nomi e le prime indiscrezioni RaiFederica Sciarelli ha lasciato la conduzione di Chi l’ha visto dopo più di vent’anni.
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Per oltre vent'anni Federica Sciarelli è stata il volto di Chi l'ha visto?, trasformando la trasmissione in un punto di riferimento per migliaia di famiglie alla ricerca di una persona scomparsa e per milioni di telespettatori. Con il suo stile diretto, rigoroso e sempre ri facebook
La Rai è vicina alla scelta del conduttore di #chilhavisto e la rosa finale include 4 profili, tutti interni alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. Come auspicato da Federica Sciarelli e dai #chilhavisters. ( x.com
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