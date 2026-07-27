È uscito il suo nome Chi l’ha visto chi sostituisce Federica Sciarelli | le indiscrezioni

Da caffeinamagazine.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per oltre vent’anni è stata il volto simbolo di Chi l’ha visto, accompagnando il pubblico tra casi irrisolti, persone scomparse e appelli che spesso hanno contribuito a fare la differenza nelle indagini. L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? segna la fine di un’epoca per Rai 3 e apre inevitabilmente una nuova fase per una trasmissione che ha costruito la propria identità attorno a un linguaggio rigoroso e a un forte rapporto di fiducia con gli spettatori. Proprio per questo motivo, la scelta di chi raccoglierà la sua eredità è stata seguita con grande attenzione negli ambienti televisivi. I vertici Rai avrebbero deciso di puntare... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Chi prende il posto di Federica Sciarelli a Chi lha visto Spunta un nome che delude il pubblico

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