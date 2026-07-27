La Polizia di Ravenna ha evitato un possibile annegamento nel tardo pomeriggio di sabato lungo via Molo Dalmazia. Gli agenti sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvare un uomo che rischiava di annegare al molo di Marina di Ravenna. La vicenda si è svolta nel contesto di un intervento di emergenza, senza che ci siano state conseguenze per la persona coinvolta. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle circostanze dell’accaduto è stato reso noto.

Ravenna, 27 luglio 2026 - La prontezza di spirito e il coraggio degli uomini della Questura di Ravenna hanno evitato una tragedia nella serata di sabato scorso lungo via Molo Dalmazia. Poco prima delle ventitré, al numero di emergenza della Sala Operativa è arrivata la chiamata d'allarme per un individuo in forte stato di agitazione che, dopo essere salito a bordo di una barca ormeggiata lungo il canale, urlava frasi sconnesse. Le pattuglie impiegate nel pattugliamento del territorio sono riuscite a farsi largo tra la folla e il traffico intenso del weekend per raggiungere la zona nel minor tempo possibile. Una volta sul posto, gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato l'uomo già in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Dramma sfiorato al molo di Marina di Ravenna: la Polizia salva un uomo dall'annegamento

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