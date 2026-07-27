Dove vedere in tv Italia-USA Nations League volley 2026 | orario quarti programma streaming

La partita tra Italia e Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming giovedì 30 luglio alle 9, nel quadro dei quarti di finale della Volleyball Nations League 2026. Dopo aver vinto 3-2 nella fase intercontinentale di Orléans, la sfida si svolgerà in questa fase a eliminazione diretta. La gara si terrà in un orario mattutino e sarà visibile su piattaforme online dedicate allo streaming sportivo.

L’Italia ritrova gli Stati Uniti e questa volta la posta in palio è altissima. Dopo il successo ottenuto per 3-2 nella fase intercontinentale di Orléans, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi torneranno ad affrontare la formazione americana nel quarto di finale della Volleyball Nations League 2026, in programma giovedì 30 luglio alle ore 9.00 italiane a Ningbo, in Cina. In palio c’è un posto tra le migliori quattro della manifestazione, dove la vincente sfiderà in semifinale chi avrà prevalso nel confronto tra Polonia e Ucraina. Le due squadre si presentano all’appuntamento dopo aver chiuso molto vicine la fase preliminare. L’Italia ha terminato al quarto posto con 8 vittorie e 26 punti, precedendo proprio gli Stati Uniti, quinti con 8 successi e 25 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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