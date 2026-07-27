Il patrimonio del principe William supera quello di re Carlo, secondo i dati disponibili. William, duca di Cornovaglia, ha accumulato ricchezze significative, che superano quelle del padre, anche se quest’ultimo è ancora sovrano. La differenza deriva principalmente dal patrimonio personale e dalle proprietà di cui dispone, mentre re Carlo mantiene anche risorse legate al ruolo ufficiale. Entrambi pagano tasse, anche se l'ammontare preciso non è specificato.

Il principe William è ricco, ricchissimo. E, forse può sorprendere, lo è più di re Carlo. Non sarà ancora sovrano come il padre, ma poco importa: essere diventato duca di Cornovaglia quando il genitore è asceso al trono gli sta garantendo un patrimonio che i comuni mortali si sognano. A confermarlo, una recente classifica del Sunday Times dedicata alle persone più facoltose del Regno Unito, secondo la quale il patrimonio del principe William – grazie, appunto, al ducato – si aggirerebbe intorno a 1,2 miliardi di sterline (circa 1,5 miliardi di euro). Una cifra che è all’incirca il doppio rispetto alla ricchezza del padre, stimata, invece, intorno ai 640 milioni di sterline (in aumento di 30 milioni rispetto a un anno fa). 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

© Amica.it - Difficile a credersi ma il principe William è più ricco di re Carlo. Dati alla mano, ecco il confronto (e quante tasse pagano)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Re Carlo III e il principe William hanno reso noto quante tasse pagano, per la prima volta nella storia della monarchia britannicaRe Carlo III e il principe William hanno annunciato pubblicamente le cifre delle tasse che pagano, una novità nella storia della monarchia britannica...

Quanto pagano di tasse Re Carlo e il principe William: 50 milioni di sterline da quando il Sovrano è salito al tronoDa quando è salito al trono, il sovrano britannico e il principe hanno pagato complessivamente circa 50 milioni di sterline in tasse.