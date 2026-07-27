Di Battista su Pirlo | Semplicemente osceno la sfuriata dopo le polemiche per i rubli delle scommesse | perché tira in ballo anche Israele

Alessandro Di Battista ha criticato duramente Andrea Pirlo, definendo “osceno” il suo comportamento in relazione alle polemiche sui presunti fondi provenienti da scommesse in rubli. La discussione si è concentrata anche su possibili implicazioni legate a Israele. Di Battista ha espresso la convinzione che la questione coinvolga elementi di razzismo, collegando le tensioni alla mancata nomina di Pirlo come allenatore della Nazionale.

È tutta una questione di razzismo quella della panchina della Nazionale sfumata per Andrea Pirlo. Ne è convinto Alessandro Di Battista, che parla chiaro e tondo di «russofobia» dopo che le polemiche per i rubli incassati dall’ex centrocampista come testimonial di una piattaforme di scommesse russa hanno fatto tramontare la sua candidatura da Ct azzurro. Nella sua newsletter, l’ex parlamentare M5s parla senza mezzi termini di un caso «semplicemente osceno». E aggiunge: «Sapete tutto questo come si chiama? Russofobia!». La domanda che pone è: se Pirlo avesse avuto un contratto con un marchio israeliano invece che russo, secondo Di Battista, la vicenda non avrebbe fatto lo stesso rumore. 🔗 Leggi su Open.online

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Quello che sta accadendo a Pirlo è semplicemente osceno. Leggete qui alessandrodibattista.substack.com/p/tutti-contro… e iscrivetevi al mio canale Substack x.com

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