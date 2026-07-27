Crepet | I social vanno vietati sotto i 16 anni per creare la probabilità che nasca un genio Sono peggio dell’eroina

Uno psichiatra ha affermato che i social dovrebbero essere vietati ai minori di 16 anni per favorire lo sviluppo di capacità cognitive. Durante un'intervista, ha osservato che professionisti di alto livello trascorrono molto tempo sui social, guardando contenuti semplici come video di animali o incidenti. Ha sottolineato che l’uso dei social può avere effetti negativi, paragonandoli a sostanze stupefacenti, e ha suggerito restrizioni di età per limitare l’esposizione.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Crepet riflette su ciò che osserva ogni giorno viaggiando sui treni. Lo psichiatra racconta di vedere manager e professionisti di altissimo livello che passano il tempo da Milano a Roma guardando video banali, come un gattino che cade in una vasca o un serpente che strangola un contadino filippino. Il dubbio che solleva è come queste persone, una volta scese dal vagone, possano avere la freschezza mentale per gestire un’azienda dopo essersi immerse in tali contenuti. Il problema principale riguarda la quantità di tempo che i giovani trascorrono davanti allo schermo, un’abitudine che ha i tratti di una vera schiavitù. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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