Un furto è stato commesso in una pizzeria, portando il titolare a compiere un gesto disperato. Il fenomeno dei reati contro il patrimonio nelle piccole attività commerciali resta un problema diffuso in molte città italiane, contribuendo a creare un senso di insicurezza tra gli esercenti. La situazione si ripete come in altri casi simili, evidenziando la vulnerabilità di queste attività di fronte a episodi di criminalità.

Il fenomeno dei reati contro il patrimonio ai danni delle piccole attività commerciali continua a rappresentare una spina nel fianco per molti centri urbani della penisola, alimentando un clima di costante insicurezza tra gli esercenti. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato durante le ore notturne a Nocera Inferiore, dove un giovane si è introdotto all’interno di una nota pizzeria situata in via Solimena. Per fare ingresso nei locali, l’intruso ha ingegnosamente utilizzato un cassonetto per la raccolta del vetro come punto d’appoggio per raggiungere una finestra, riuscendo ad penetrare senza provocare danni strutturali evidenti all’edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così succede come con Roggero”. Furto in pizzeria, il titolare disperato compie questo gesto

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