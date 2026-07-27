Cosa è la goccia fredda e quando torna il gran caldo

È in atto la fine della goccia fredda, un nucleo di aria molto fredda e a bassa pressione che si stacca dalle correnti occidentali alle alte quote. Questa condizione ha portato piogge intense e temporali in diverse aree. Dopo questa fase, si prevede un ritorno del gran caldo, con temperature in rialzo nelle prossime ore. La goccia fredda sta progressivamente spostandosi verso sud e si allontana dalla regione.

Sta per finire la cosiddetta “ goccia fredda “, ovvero quella che nel linguaggio meteorologico è un nucleo di aria molto fredda e a bassa pressione che si stacca dal flusso principale delle correnti occidentali alle alte quote. Una sorta di parentesi del gran caldo, che affligge sempre più il continente europeo d’estate. La goccia fredda, isolandosi dalla circolazione generale, è una sorte di “vortice solitario”, che inizia a muoversi in modo autonomo e spesso imprevedibile, rimanendo talvolta stazionaria per diversi giorni sopra la stessa regione. La dinamica del fenomeno: come si forma il maltempo. I passaggi chiave che trasformano questo... 🔗 Leggi su Open.online

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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